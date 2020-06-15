"Рот обжигает спиртом". Жителю Петербурга продали санитайзер под видом воды для детей

Компания X5 Retail Group уволит руководство одного из магазинов "Пятёрочка" в Санкт-Петербурге, в котором покупателю под видом детской воды продали санитайзер. Об этом со ссылкой на представителя торговой сети сообщает РИА "Новости". В результате инцидента пострадала маленькая девочка.

О случившемся в соцсети написала мама малышки. Софья Быченкова рассказала, что налила дочери воды, чтобы та запила печенье. Девочка стала выплёвывать её и говорить, что вода "горячая". Женщину это удивило, она решила попробовать жидкость сама.

— Я, не понимая, просто отхлёбываю из её кружки... Рот обжигает спиртом и чем-то душистым, — заявила Быченкова.

Женщина отметила, что колпачок для питья на бутылке с детской водой был герметично закрыт. При этом пробка оказалась вскрыта по резьбе. Просмотр записей с камер видеонаблюдения в магазине подтвердил, что супруг Софьи брал воду с полки детских товаров.

Представитель X5 Retail Group подчеркнул, что администрация торговой сети находится на связи с семьёй пострадавшего ребёнка.

— По итогам проведения оперативной проверки выявлено, что подготовленные для использования сотрудниками две бутылки антисептического средства попали на полку с водой в результате проявленной халатности со стороны директора и администратора магазина, — заявил он.