В Санкт-Петербурге налётчики отобрали у сотрудников логистической компании 10 млн

В Санкт-Петербурге неизвестные напали на сотрудников логистической компании и отобрали у них 10 миллионов рублей. Кадры с камер наблюдения появились в соцсетях.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл около 8:30 на проспекте Обуховской Обороны. Логист вместе с кассиром нёс в главный офис деньги со склада, внезапно появились налётчики в чёрных масках и отобрали пакеты с наличными. Один из пакетов оказался непрочным, и деньги разлетелись по асфальту. Завладев добычей, злоумышленники скрылись на чёрном "мерседесе". Судя по видео с камер, на закрытую территорию преступники проникли, отогнув шлагбаум.