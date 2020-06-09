В Красноярске нашли более 2 млн, похищенных при нападении на инкассаторов — видео

Видео © МВД России

В Красноярске нашли более двух миллионов рублей, которые трое грабителей похитили при нападении на инкассаторов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Украденные деньги подозреваемые поделили между собой поровну. Предполагаемый организатор преступления завернул свою часть, а также долю одного из подельников (в общей сумме — около полутора миллионов рублей) в свёрток и отдал его знакомому на хранение, заявив ему, что там якобы документы. Оставшуюся сумму обнаружили в подвале недостроенного здания, там купюры спрятал третий предполагаемый грабитель.

Также отмечается, что в гаражном массиве города правоохранители нашли пустые инкассаторские кассеты для денег.