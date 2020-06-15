Эксперт указал на важность изменения формулировки о детях в поправках к конституции

Член Комиссии Общественной палаты РФ по развитию культуры и сохранению духовного наследия Павел Пожигайло считает правильным, что первоначальную формулировку к поправкам в конституцию, где говорится о детях, было решено изменить. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

— Как только дети становятся "высшей ценностью" (старая формулировка. — Прим. ред.), то родители превращаются в обслуживающий персонал, — считает эксперт. — Я утрирую, конечно, но в целом вся ювенальная юстиция на этом основана. Когда на Западе спрашивают, есть ли жалобы у ребёнка, а тот говорит, мол, меня на дискотеку не отпускают... Это может стать причиной изъятия ребёнка из семьи и помещения его в другую семью, где на дискотеку пускают.

По словам собеседника Лайфа, высшая ценность — это всё-таки вся семья, а не ребёнок как отдельная единица. Именно поэтому эксперты выступали за то, чтобы изменить формулировку. Теперь в конституции предлагается прописать, что дети "являются важнейшим приоритетом государственной политики России". В таком виде, по мнению Пожигайло, положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества.

— Дальше упоминается, что у нас традиционная семья, и это уже позволяет нам в законах обозначить все приоритеты, например бесплатного образования для детей, медицинских услуг и так далее. То есть конституционная поправка позволяет очень много сделать для ребёнка, чтобы его социально защитить, — заключил он.