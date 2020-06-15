Удары были слышны даже через дверь. Соседка рассказала об избиении ребёнка в лифте в Красноярске — видео

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Жительница красноярского дома, в котором произошло жестокое избиение маленькой девочки, рассказала Лайфу, что удары, которые бабушка наносила своей внучке, были слышны даже через закрытую дверь лифта.

По словам Натальи, она обратила внимание на плач ребёнка, когда вышла вынести мусор.

— Подходила к лифту, дверь уже закрылась, в лифт зашёл плачущий ребенок, получается. Дверь закрылась. Слышны были удары, — заявила соседка.

Она отметила, что женщину не узнал никто из жильцов. Наталья предположила, что они просто побоялись "позора".

Работающая в подъезде консьерж Надежда Александровна уточнила, что ранее никогда не видела подозреваемую: в доме, где всё произошло, эта женщина не проживает.