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Установлена личность стрелка, ранившего двух полицейских в Москве

По предварительным данным, он напал на правоохранителей с травматическим пистолетом T12.

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Коллаж © LIFE / Соцсети

Стрелявшим в сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве оказался 24-летний уроженец Ингушетии по имени Ратмир Г. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, стрелок использовал травматический пистолет T12, выстрел из которого может оказаться смертельным для человека. Сотрудники полиции проверяют, была ли у нападавшего лицензия на это оружие.

Также отмечается, что ранее молодой человек не находился в розыске и не привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, инцидент со стрельбой произошёл днём на Ленинском проспекте. Мужчина, который оказался случайным прохожим, открыл огонь, когда сотрудники ДПС остановили машину такси. Лайф публиковал видео с моментом стрельбы.

В результате пострадали двое сотрудников ГИБДД, они находятся в реанимации. Стрелок тоже был госпитализирован. В ряде СМИ сообщали, что он умер, однако в СК опровергли эту информацию.

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