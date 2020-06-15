Установлена личность стрелка, ранившего двух полицейских в Москве

Стрелявшим в сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве оказался 24-летний уроженец Ингушетии по имени Ратмир Г. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, стрелок использовал травматический пистолет T12, выстрел из которого может оказаться смертельным для человека. Сотрудники полиции проверяют, была ли у нападавшего лицензия на это оружие.

Также отмечается, что ранее молодой человек не находился в розыске и не привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, инцидент со стрельбой произошёл днём на Ленинском проспекте. Мужчина, который оказался случайным прохожим, открыл огонь, когда сотрудники ДПС остановили машину такси. Лайф публиковал видео с моментом стрельбы.