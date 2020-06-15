"Я собой горжусь". Стоцкая рассказала о похудении в период самоизоляции

Певица Анастасия Стоцкая призналась, что во время режима самоизоляции занималась спортом, что помогло ей похудеть. Сбросить артистке осталось "не так много" — самые сложные последние килограммы, сообщает издание "Дни.ру" .

Стоцкая призналась, что не отличается самодисциплиной и "сама себя не узнала", когда систематически стала выполнять физические упражнения. Мотивировали девушку предстоящие работы и премьеры, диктующие свои форматы.

Анастасия Стоцкая — эстрадная певица и актриса. Вместе с семьёй переехала в Москву из Киева в 1992 году. "Звёздным" для девушки стал 2002 год, когда она прошла кастинг сразу в три мюзикла. Тогда же под чутким руководством Филиппа Киркорова она записала первые песни для сольного альбома. В 2003 году Анастасия стала победительницей конкурса "Новая волна", который тогда проходил в Юрмале. Подробнее о биографии Стоцкой читайте на сайте uznayvse.ru.