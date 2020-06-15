В МИД РФ ответили на заявления западных СМИ о затягивании процесса над Уиланом

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на заявления западных СМИ, в которых звучали обвинения о затягивании судебного процесса над Полом Уиланом, которого осудили на 16 лет за шпионаж.

— Считаем абсурдными и необоснованными звучавшие в западных СМИ обвинения в "затягивании" процесса, который стартовал 30 марта. Как известно, сам Пол Уилан на полгода затянул ознакомление с судебными материалами, читал их без особой спешки с сентября прошлого года по март нынешнего, — говорится в сообщении дипведомства.

Отмечается, что судопроизводство осуществлялось в установленные сроки, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в связи с пандемией коронавируса. Также были соблюдены все требуемые процессуальные нормы и процедуры.

В МИД РФ также подчеркнули, что не считают приговор несправедливым и слишком суровым, так как в США и других западных странах санкции за подобные преступления предусматривают десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, без права помилования.