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WSJ: Турецкие компании задолжали "Газпрому" $2 миллиарда

Анкара стремится снизить зависимость от природного газа из РФ, в том числе за счёт увеличения импорта из США.

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Фото © ТАСС / Усманов Замир

Семь частных турецких компаний задолжали российскому энергетическому гиганту "Газпрому" около $2 миллиардов по принципу take-or-pay. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила газета Wall Street Journal.

Компании, взявшие на себя обязательства по покупке газа у "Газпрома", в 2019 году приобрели менее 15% от оговорённых объёмов. Они не выполнили платёжные обязательства, возникшие по долгосрочным контрактам из-за приобретения недостаточного количества газа. Сейчас фирмы пытаются урегулировать ситуацию во внесудебном порядке.

Лидером по трубопроводным поставкам газа в Турцию стал Азербайджан. В марте 2019 года доля России в экспорте газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), но спустя год сократилась до 9,9% (389,7 млн куб. м).

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