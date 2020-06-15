WSJ: Турецкие компании задолжали "Газпрому" $2 миллиарда

Семь частных турецких компаний задолжали российскому энергетическому гиганту "Газпрому" около $2 миллиардов по принципу take-or-pay. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила газета Wall Street Journal.

Компании, взявшие на себя обязательства по покупке газа у "Газпрома", в 2019 году приобрели менее 15% от оговорённых объёмов. Они не выполнили платёжные обязательства, возникшие по долгосрочным контрактам из-за приобретения недостаточного количества газа. Сейчас фирмы пытаются урегулировать ситуацию во внесудебном порядке.

Türkiye, enerji arz güvenliğinde tek ülkeye bağımlı değil.



Doğalgaz ithalatında kaynak ülkeleri çeşitlendirerek arz güvenliğini güçlendiriyoruz. pic.twitter.com/MyBJQ47MJP — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 14, 2020