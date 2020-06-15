Внук ветерана ВОВ, которого оскорбил Навальный, поблагодарил Следком за справедливость

Внук 93-летнего ветерана ВОВ Игната Артёменко, которого публично оскорбил Алексей Навальный, поблагодарил органы следствия за восстановление справедливости после возбуждения уголовного дела о клевете. Об этом Игорь Колесников рассказал РИА "Новости".
— Я только могу выразить благодарность всем тем, кто оказал нам поддержку, помощь в вопросе восстановления справедливости, — отметил он.
Как подчеркнул Колесников, он не думает о наказании для Навального и выражает уверенность, что "следственные органы сами разберутся и дадут оценку его высказываниям".
Прокуратура Москвы уже признала законным возбуждение уголовного дела в отношении Алексея Навального за высказывания, унижающие человеческое достоинство ветерана войны, передаёт ТАСС.
Напомним, Навальный в соцсетях опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Сергеевичем Артёменко и назвал его продажным холуём и позором страны. Это заметил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова блогера на предмет реабилитации нацизма. Позднее сразу несколько ветеранов ВОВ записали Навальному видеоответ на оскорбления.