Внук ветерана ВОВ, которого оскорбил Навальный, поблагодарил Следком за справедливость

Внук 93-летнего ветерана ВОВ Игната Артёменко, которого публично оскорбил Алексей Навальный, поблагодарил органы следствия за восстановление справедливости после возбуждения уголовного дела о клевете. Об этом Игорь Колесников рассказал РИА "Новости".

— Я только могу выразить благодарность всем тем, кто оказал нам поддержку, помощь в вопросе восстановления справедливости, — отметил он.

Как подчеркнул Колесников, он не думает о наказании для Навального и выражает уверенность, что "следственные органы сами разберутся и дадут оценку его высказываниям".

Прокуратура Москвы уже признала законным возбуждение уголовного дела в отношении Алексея Навального за высказывания, унижающие человеческое достоинство ветерана войны, передаёт ТАСС.