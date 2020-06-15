"Я тебя не люблю больше". В Сети появилось видео ссоры историка Соколова с Ещенко незадолго до убийства

В Сети появились ссоры доцента-расчленителя Олега Соколова с его аспиранткой Анастасией Ещенко незадолго до совершённого им убийства.

— Я ненавижу тебя <...>. Я не люблю тебя больше, — произнесла Ещенко.

Сам Соколов в этот момент не давал своей аспирантке пройти и ударил её. После этого телефон, на который велась съёмка, падает на пол. Ещенко в этот момент успела выбежать в коридор и оказаться в парадной.

Любопытно, но там Соколов не пытается всячески догнать девушку, а продолжает вести съёмку и наблюдать за истерикой у Ещенко. В конце ролика она уходит.