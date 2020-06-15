НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Находящиеся в ПВР в Дагестане азербайджанцы потребовали пропустить их на родину

На месте находятся сотрудники полиции и Росгвардии.

176

Фото © ТАСС / Муса Салгереев

Находящиеся в пункте временного размещения граждане Азербайджана, которым не удалось попасть в страну из-за коронавирусной инфекции, потребовали пропустить их на родину. Об этом ТАСС рассказал и.о. главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев.

На самом деле здесь есть волнения. Здесь находятся полиция, сотрудники Росгвардии, мы сейчас ведём переговоры, — отметил Шихиев.

По его словам, ситуация возникла вечером 15 июня. Республиканская полиция выясняет все обстоятельства сложившейся ситуации.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Азербайджан был вынужден закрыть свои границы, в результате чего сотни человек не сумели попасть на родину из России. Они были размещены в ПВР в Дербентском районе Дагестана.

Выбор редакции

Loading...