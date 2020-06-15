Находящиеся в ПВР в Дагестане азербайджанцы потребовали пропустить их на родину

Находящиеся в пункте временного размещения граждане Азербайджана, которым не удалось попасть в страну из-за коронавирусной инфекции, потребовали пропустить их на родину. Об этом ТАСС рассказал и.о. главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев.

— На самом деле здесь есть волнения. Здесь находятся полиция, сотрудники Росгвардии, мы сейчас ведём переговоры, — отметил Шихиев.

По его словам, ситуация возникла вечером 15 июня. Республиканская полиция выясняет все обстоятельства сложившейся ситуации.