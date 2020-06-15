Находящиеся в ПВР в Дагестане азербайджанцы потребовали пропустить их на родину

Находящиеся в пункте временного размещения граждане Азербайджана, которым не удалось попасть в страну из-за коронавирусной инфекции, потребовали пропустить их на родину. Об этом ТАСС рассказал и.о. главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев.
— На самом деле здесь есть волнения. Здесь находятся полиция, сотрудники Росгвардии, мы сейчас ведём переговоры, — отметил Шихиев.
По его словам, ситуация возникла вечером 15 июня. Республиканская полиция выясняет все обстоятельства сложившейся ситуации.
Напомним, из-за пандемии коронавируса Азербайджан был вынужден закрыть свои границы, в результате чего сотни человек не сумели попасть на родину из России. Они были размещены в ПВР в Дербентском районе Дагестана.