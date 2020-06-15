Дочь Ефремова показала, что на самом деле представляет из себя их семья

Недавно 19-летняя Анна Мария Ефремова опубликовала в своём твиттере пост, посвящённый её семье. Но сделала это девушка в необычной манере, создав мем, где нужно выбрать, на кого из представленных людей ты больше всего похож по характеру. Анна Мария честно расписала детей Ефремова, указав их сильные и слабые черты, не забыв и про себя. Пост девушки набрал 4,6 тысячи лайков. О себе Анна Мария написала, что не умеет общаться с людьми, немного странноватая, как семейство Лавгудов из истории о Гарри Поттере, и лесбиянка.

Фото © Twitter / Анна Мария Ефремова

О 32-летнем артисте театра и кино Никите Ефремове сестра заявила, что он красавец и комсомолец, начитан и духовно развит, а также смог многого добиться, несмотря ни на что. 28-летний Николай, который тоже занят актёрским ремеслом, — по словам Анны Марии, печальный молодой человек, который редко появляется дома, но при этом является второй надеждой семьи Ефремовых. Борис же не вошёл в мем, потому что девушке не удалось найти его нормальную фотографию.

Фото © Instagram / amefremova

Сестру Веру девушка охарактеризовала как типичного подростка, подверженного частым перепадам настроения, склонного к депрессии и обожающего TikTok. Надя же, — по мнению Анны Марии, единственный адекватный член семьи, она привередлива в еде и в душе — Грета Тунберг. Пользователи "Твиттера" в комментариях пришли в восторг от такого разнообразия, поддержав шутку Анны Марии.

Фото © Instagram / amefremova

Вера, Надежда и Никитос ахахаха anVlad11

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