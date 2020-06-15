Пользователи Сети лишились дара речи, увидев, какая красивая дочь выросла у Маши Распутиной

У эксцентричной звезды 90-х выросла красавица-дочь — Маша Захарова, которая, как и мама, может похвастаться длинными ногами. Недавно девушка опубликовала у себя в "Инстаграме" фото с прогулки у Патриарших прудов, на котором продемонстрировала стройную фигуру. Девушка позировала в короткой джинсовой юбке, распустив длинные тёмные волосы.

Фото © Instagram / zakharova_m

При этом девушка нечасто обновляет свою страничку в "Инстаграме", выкладывая редкие кадры из кафе, с выставок или отдыха. И подписи к ним тоже оставляет немногословные. Страницу в соцсети VK Маша ведёт весьма сдержанно: несколько фото и подписки на паблики — о кино, искусстве, книгах, моде и мемах.

Возможно, весь юношеский запал направлен на учёбу. 19-летняя дочка звезды поступила в МГИМО на специальность "связи с общественностью", признавался ранее КП её отец — бизнесмен Виктор Захаров.

Фото © Instagram / zakharova_m

Выбрала журналистику. Девочка у нас бойкая, красивая. Есть в кого! Виктор Захаров, отец Маши

Фото © Instagram / zakharova_m