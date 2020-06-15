Пользователи Сети лишились дара речи, увидев, какая красивая дочь выросла у Маши Распутиной

У эксцентричной звезды 90-х выросла красавица-дочь — Маша Захарова, которая, как и мама, может похвастаться длинными ногами. Недавно девушка опубликовала у себя в "Инстаграме" фото с прогулки у Патриарших прудов, на котором продемонстрировала стройную фигуру. Девушка позировала в короткой джинсовой юбке, распустив длинные тёмные волосы.
При этом девушка нечасто обновляет свою страничку в "Инстаграме", выкладывая редкие кадры из кафе, с выставок или отдыха. И подписи к ним тоже оставляет немногословные. Страницу в соцсети VK Маша ведёт весьма сдержанно: несколько фото и подписки на паблики — о кино, искусстве, книгах, моде и мемах.
Фото © Instagram / zakharova_m, masharasputina_official
Возможно, весь юношеский запал направлен на учёбу. 19-летняя дочка звезды поступила в МГИМО на специальность "связи с общественностью", признавался ранее КП её отец — бизнесмен Виктор Захаров.
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Виктор Захаров, отец Маши
Маша — младший ребёнок певицы. У Распутиной есть ещё дочка Лидия от первого брака. У них долго были сложные отношения — после развода артистки с мужем девушка не захотела с ней жить. Также у Лидии наблюдались проблемы со здоровьем — она лечилась в психиатрической больнице, пишет Starhit. После смерти отца дочка попыталась снова наладить общение с мамой.
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