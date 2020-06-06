Блогер повторил образ Росомахи, сделав себе железные когти, которым даже бетон — не преграда

Хобсон — часть команды американского канала the Hacksmith. В своих видео ребята показывают, как они в реальной жизни создают технологии из фантастических фильмов. Недавно в их профиле вышел новый ролик, в котором Джеймс перевоплотился в Логана.

Фото © Instagram / thehacksmith

Конечно, главной частью перевоплощения стали фирменные когти Росомахи. Для начала Джеймс создал их 3D-модель. Самая важная часть в разработке — сделать супергеройский гаджет безопасным для рук. При ударе железные пластины могли бы запросто сломать собственные кости блогера.

Кадры из видео © YouTube / the Hacksmith

Каждая часть модели вырезалась с помощью лазера из цельного листа металла. Затем их сварили воедино так, чтобы каждый коготь идеально подходил под анатомию руки Хобсона. Это также было сделано из соображений безопасности. После этого когти покрыли белой краской, чтобы они больше напоминали костяные.

Кадры из видео © YouTube / the Hacksmith