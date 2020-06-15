Учёные враги государства. Чем закончились самые громкие дела по обвинению в госизмене

Алексей Темирев

Доктора технических наук из Новочеркасска обвинили в шпионаже в пользу Вьетнама. Якобы 64-летний Алексей Темирев передал через своего аспиранта-вьетнамца секретные данные по оборудованию, которое они разрабатывали в конструкторском бюро. Что это было за оборудование, не сообщается. Однако защита в суде аппелировала к тому, что переданные чертежи лежат в открытом доступе и не являются секретом. Например, они напечатаны в книге, которая есть в институтской библиотеке. Но эти аргументы не воздействовали на суд, и Темирева отправили в колонию строгого режима на семь с половиной лет. Учёный свою вину признал и не стал обжаловать решение суда.

Виктор Кудрявцев

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В 2018 году в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева. Его обвинили в госизмене в пользу Бельгии. Якобы 77-летний учёный передал европейскому институту, с которым сотрудничал в рамках правительственного соглашения, технические разработки. Эти данные применяются при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард". Учёный вину в госизмене отрицал. Осенью 2019 года его выпустили под подписку о невыезде. Здоровье Кудрявцева ухудшилось, и его отправили в больницу, однако дело закрывать не стали. Учёный по-прежнему под следствием.

Владимир Лапыгин

В 2015 году в госизмене обвинили учёного из космической отрасли. Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения 74-летний Владимир Лапыгин был обвинён в передаче секретных данных Китаю. Он передал КНР программы для расчёта прохождения через атмосферу корабля "Союз". Факт передачи учёный не отрицал, но утверждал, что данные не были секретными. И, напротив, должны были помочь "Роскосмосу" заключить с китайцами выгодный контракт. Но аргументы не подействовали — в 2016 году Лапыгина арестовали в зале суда и приговорили к семи с половиной годам строгого режима. В 2020 году его выпустили по УДО.

Святослав Бобышев и Евгений Афанасьев