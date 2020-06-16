Реаниматолог рассказал об опасности коронавируса на 7–8-й день болезни

Руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Вячеслав Афончиков рассказал, как не пропустить обострение коронавируса во время лечения дома. По словам эксперта, заболевание начинается с температуры 38, потом она снижается и пациент воспринимает это как признак выздоровления по аналогии с обычным вирусом гриппа. Однако медик предупреждает: это не так.

— На 7–8-е сутки пневмонии происходит вспышка и человек может сгореть за 2–3 дня. И вот это особенности именно нового коронавируса, — приводит слова Афончикова газета "Петербургский дневник".

После снижения температуры человек может пойти на улицу, в магазин, на работу — в тот период как раз, когда он выделяет вирус. Именно поэтому необходимо сидеть дома, четыре раза в день измерять температуру, проверять ощущения запаха и вкуса.

— Моё убеждение, что лечение этой болезни — это как торпедная стрельба. Нужно сделать залп именно в нужную секунду, — добавил реаниматолог. — Если таблетку принять за 3 дня — не поможет, если на 2 позже — тоже не поможет. Надо точно выбрать день, когда ввести лекарство. И если мы в нужную минуту нажали кнопку "пуск", то мы попали.

Напомним, что на днях в больнице Петербурга от коронавируса вылечили 103-летнюю пациентку. В середине апреля похожая история произошла в Великобритании: 106-летняя жительница Бирмингема Конни Титчен смогла победить коронавирус и покинула больницу под аплодисменты врачей.

Как уже сообщал Лайф, за прошедшие сутки в России коронавирус подтвердился ещё у 8248 человек. У 35,8% новых пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.