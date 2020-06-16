Семь силовиков пострадали в Дагестане во время инцидента с гражданами Азербайджана

Семь сотрудников правоохранительных органов в Дагестане пострадали во время инцидента с гражданами Азербайджана, которые требовали пропустить их через границу на родину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Напомним, накануне вечером граждане Азербайджана, которые живут в пунктах временного размещения из-за того, что не успели вернуться на родину до закрытия границ из-за пандемии коронавируса, получили список людей, которым разрешили вернуться в страну при организации очередного спецкоридора через таможенный пункт на российско-азербайджанской границе в Дагестане. Однако многие в него не попали, что вызвало массовое недовольство и волнение граждан. Исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев сообщил, что ситуацию удалось стабилизировать.