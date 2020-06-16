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Умер отец Петра Порошенко

Пять дней назад Алексей Порошенко отпраздновал 84-й день рождения.

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Фото © ТАСС / Сергей Плачков

Умер отец бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексей. О его смерти сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Всю жизнь посвятил служению Украине, развитию её экономики, заботился о людях, — сказано в размещённом в соцсети "Фейсбук" сообщении.

11 июня Алексею Порошенко исполнилось 84 года.

Напомним, в конце мая бывший украинский лидер Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году состояние предпринимателя оценивалось в 1,3 миллиарда долларов, сейчас экс-президент владеет активами на сумму 1,4 миллиарда долларов.

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