Умер отец Петра Порошенко

— Всю жизнь посвятил служению Украине, развитию её экономики, заботился о людях , — сказано в размещённом в соцсети "Фейсбук" сообщении.

Напомним, в конце мая бывший украинский лидер Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году состояние предпринимателя оценивалось в 1,3 миллиарда долларов, сейчас экс-президент владеет активами на сумму 1,4 миллиарда долларов.