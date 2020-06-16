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В Саратове снесут гаражи, где бывший заключённый зверски убил девятилетнюю девочку

Малышка пропала по дороге в школу, её искали больше суток.

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Место убийства 9-летней Лизы. Фото © ИА "Версия-Саратов"

В Заводском районе Саратова снесут самовольные постройки — гаражные боксы, в одном из которых в октябре 2019 года была убита девятилетняя Лиза. Соответствующее распоряжение издал Комитет по управлению имуществом города, сообщается на сайте администрации муниципального образования.

К концу лета гаражей уже не будет — их должны снести в срок до середины августа, уточняется в пресс-релизе. Уничтожить постройки ранее обещал мэр города Михаил Исаев.

Напомним, 9 октября 2019 года в Саратове девятилетняя девочка ушла в школу, где так и не появилась. Её больше суток искали всем городом, после чего тело ребёнка нашли в гаражах. По подозрению в убийстве задержали 33-летнего Михаила Туватина, который ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он признался в убийстве и раскаялся. Бывшему заключённому предъявили обвинение в расправе над ребёнком. Лайф рассказывал, за какие преступления Туватин провёл в местах лишения свободы девять лет.

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