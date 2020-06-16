В победившей коронавирус Новой Зеландии вновь зарегистрировали случаи болезни

В Новой Зеландии выявили двух новых пациенток с коронавирусом. Всего несколько дней назад власти страны заявили о победе над CoViD-19, так как в течение 24 суток в государстве не выявили ни одного случая болезни.

Сообщается, что заразившиеся коронавирусом женщины вернулись из путешествия по Великобритании. Они находились в обсерваторе, который им разрешили покинуть, чтобы попрощаться с умирающим родителем, передаёт Reuters. После выявления коронавируса женщины самоизолировались.

В Новой Зеландии число зарегистрированных подтверждённых случаев заражения CoViD-19 возросло до 1156, 22 пациента с инфекцией скончались.