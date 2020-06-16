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Бывшая "мисс Колумбия" призналась, что ей ампутировали ногу, показав фото из больничной палаты

Девушка стойко перенесла обрушившееся на неё несчастье.

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Фото © Instagram / danielaalvareztv

Даниэлла Альварес из Барранкильи — признанная красавица. В 2011 году она стала обладательницей почётного титула "Мисс Колумбия", а в 2012-м представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная". В "Инстаграме" у девушки 1,7 млн подписчиков, которых она нередко радовала фото в бикини и заряжала позитивом.

Фото © Instagram / danielaalvareztv

Однако теперь ей пришлось сообщить подписчикам печальную новость. Даниэлле ампутировали левую ногу. Сначала девушке удалили опухоль, которая перекрывала артерию и препятствовала кровоснабжению.

Фото © Instagram / danielaalvareztv

Но после операции возникли осложнения, и конечность спасти не удалось, пишет Daily Mail. Грустное известие экс королева красоты сопроводила снимками из больничной палаты, где рядом с ней находились близкие и бывший бойфренд актёр Ленард Вандераа.

Фото © Instagram / danielaalvareztv

Однако Даниэлла встретила проблемы с мужеством и стойкостью, которым можно позавидовать. Девушка, чьей внешностью восторгались сотни тысяч, отметила, что любит себя любой и не считает, что на этом жизнь закончилась. Экс "мисс Колумбия" уже строит планы на будущее, полагая, что лучшие моменты у неё ещё впереди. Вскоре у красавицы должен появиться протез, который позволит ей "танцевать, бегать, кататься на велосипеде, плавать и делать всё, что нравится".

Фото © Instagram / danielaalvareztv

Я люблю своё тело так же, как и раньше. Я счастлива быть здесь, в этом мире, и переживу новые испытания. Ноги? Зачем они мне, если у меня есть крылья, чтобы летать!

Даниэлла Альварес

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