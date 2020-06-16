Правительство планирует взять на себя 60% расходов при переводе машин на газ

Министр энергетики России Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30% до 60% от стоимости переоборудования. Соответствующее письмо Новака оказалось в распоряжении РБК.





Глава Минэнерго отметил, что перевод автомобилей на газ поможет значительно снизить затраты их владельцев на бензин и дизель. По оценке Новака, оперативный запуск программы по масштабному переводу техники после увеличения доли госсубсидий позволит перевести на газомоторное топливо до 10–12 тысяч автомобилей в 2020 году.

Инициативу подтвердили РБК в пресс-службе Министерства энергетики, а представитель Юрия Борисова сообщил, что правительство поддержало предложение Александра Новака.





