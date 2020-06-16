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Правительство планирует взять на себя 60% расходов при переводе машин на газ

В Минэнерго отметили, что оперативный запуск соответствующей программы позволит переоборудовать до 10–12 тысяч автомобилей в текущем году.

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Фото © ООО "АЗС Комплект"

Министр энергетики России Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30% до 60% от стоимости переоборудования. Соответствующее письмо Новака оказалось в распоряжении РБК.

Глава Минэнерго отметил, что перевод автомобилей на газ поможет значительно снизить затраты их владельцев на бензин и дизель. По оценке Новака, оперативный запуск программы по масштабному переводу техники после увеличения доли госсубсидий позволит перевести на газомоторное топливо до 10–12 тысяч автомобилей в 2020 году.

Инициативу подтвердили РБК в пресс-службе Министерства энергетики, а представитель Юрия Борисова сообщил, что правительство поддержало предложение Александра Новака.


Напомним, в начале июня оптовые цены на бензин достигли рекордных значений с начала года. Как правило, подорожание опта отражается на рознице через три-четыре недели. Лайф выяснил, какие ценники ждать на АЗС через 21 день.

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