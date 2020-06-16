В Новосибирской области подросток не захотел учиться после каникул и спалил школу

Подросток из деревни Покровка ответит перед судом за поджог сельской школы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области.

По версии следователей, 17-летний поджигатель не хотел возвращаться в школу после зимних каникул и 8 января спалил здание образовательного учреждения. Перед проделкой он залез в кабинет директора, выставив стекло, и отключил от питания компьютер и камеры наблюдения. После этого подросток прокрался в класс географии и подпалил спичками висевшие там карты.

— Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объёме, частично возместил ущерб. Уголовное дело рассмотрит по существу Купинский районный суд, — уточняется в заявлении ведомства.