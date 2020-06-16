СК: Стрелок беспричинно открыл огонь на Ленинском проспекте в Москве

Следователи не нашли мотивов поступка 24-летнего Ратмира Галаева, устроившего стрельбу на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Отмечается, что мужчина "беспричинно" начал стрелять в сотрудников ДПС, выполнявших свои обязанности. Правоохранители провели обыски в квартире, где жил Галаев, а также у его знакомых. В результате им удалось найти сумку с личным дневником стрелка.

— Лица, находящиеся в квартире, где были обнаружены личные вещи подозреваемого, допрошены в качестве свидетелей и пояснили следствию, что ранее были знакомы с мужчиной, однако в последнее время он вёл себя замкнуто и общались они крайне редко, — отметили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошёл 15 июня. Мужчина, который оказался случайным прохожим, открыл огонь, когда сотрудники ДПС остановили машину такси. Лайф публиковал видео с моментом стрельбы.