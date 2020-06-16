Пхеньян взорвал межкорейский офис связи в Кэсоне

Пхеньян угрожал закрыть офис, если северокорейские перебежчики, проживающие в Южной Корее, не перестанут закидывать территорию КНДР пропагандистскими листовками . Информацию о подрыве подтвердило Министерство объединения Республики Корея.

Южная Корея призвала Северную не "обрубать" все линии связи между ними

Южная Корея призвала Северную не "обрубать" все линии связи между ними

Ранее Сеул заявил, что не будет связываться с Пхеньяном по телефонной линии в Кэсоне, пока работу офиса не восстановят.