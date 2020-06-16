Пхеньян взорвал межкорейский офис связи в Кэсоне
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Эту информацию подтвердили представители Министерства объединения Республики Корея.
В городе Кэсоне в КНДР взрывом разрушено здание межкорейского офиса связи, сообщило агентство Yonhap.
Пхеньян угрожал закрыть офис, если северокорейские перебежчики, проживающие в Южной Корее, не перестанут закидывать территорию КНДР пропагандистскими листовками. Информацию о подрыве подтвердило Министерство объединения Республики Корея.
Ранее Сеул заявил, что не будет связываться с Пхеньяном по телефонной линии в Кэсоне, пока работу офиса не восстановят.