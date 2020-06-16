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Регион
Опубликовано 16 июня 2020, 07:13
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Пхеньян взорвал межкорейский офис связи в Кэсоне

Фото © Twitter / NK NEWS

Фото © Twitter / NK NEWS

Эту информацию подтвердили представители Министерства объединения Республики Корея.

В городе Кэсоне в КНДР взрывом разрушено здание межкорейского офиса связи, сообщило агентство Yonhap.

Пхеньян угрожал закрыть офис, если северокорейские перебежчики, проживающие в Южной Корее, не перестанут закидывать территорию КНДР пропагандистскими листовками. Информацию о подрыве подтвердило Министерство объединения Республики Корея.

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Ранее Сеул заявил, что не будет связываться с Пхеньяном по телефонной линии в Кэсоне, пока работу офиса не восстановят.

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Эмила Сидорова
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