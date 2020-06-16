Жителю Приморья вернули детей, которых он увёл в лес

Детей из Приморского края, которых отец увёл в лес на время эпидемии коронавируса, вернули родителю после того, как он закончил ремонт в доме. Об этом РИА "Новости" сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ольга Романова.

Напомним, Алексей Ивлев увёл детей в лес из-за страха, вызванного теориями заговора. К примеру, он верил в чипизацию людей, создание генетического оружия и опасность сотовых сетей пятого поколения 5G. Младшие Ивлевы перестали получать и присылать домашние задания, а потом и не пришли на итоговую аттестацию. Когда семью не обнаружили по месту прописки, объявили всех в розыск. По словам мужчины, он опасался за здоровье детей. Органы опеки решили не ограничивать мужчину в родительских правах. Главным условием такого решения стало требование провести ремонт дома, в котором жила семья.