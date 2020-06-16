Лайф узнал о состоянии полицейских и стрелка после инцидента на Ленинском проспекте

Полицейские, получившие ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, до сих пор находятся в реанимации. Об этом Лайфу сообщил источник.

Один из правоохранителей находится в крайне тяжёлом состоянии. Стрелок Ратмир Галаев также серьёзно пострадал.

Напомним, инцидент произошёл 15 июня. Мужчина, который оказался случайным прохожим, открыл огонь, когда сотрудники ДПС остановили машину такси. Лайф публиковал видео с моментом стрельбы.