Лайф узнал о состоянии полицейских и стрелка после инцидента на Ленинском проспекте

Полицейские, получившие ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, до сих пор находятся в реанимации. Об этом Лайфу сообщил источник.
Один из правоохранителей находится в крайне тяжёлом состоянии. Стрелок Ратмир Галаев также серьёзно пострадал.
Напомним, инцидент произошёл 15 июня. Мужчина, который оказался случайным прохожим, открыл огонь, когда сотрудники ДПС остановили машину такси. Лайф публиковал видео с моментом стрельбы.
Ранее стало известно, что стрелком оказался 24-летний уроженец Ингушетии. Он использовал травматический пистолет T12, выстрел из которого может оказаться смертельным для человека. По некоторым данным, дома у злоумышленника нашли экстремистскую литературу.