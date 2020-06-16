"Жизнь остановилась уже". Избившая внучку в лифте в Красноярске объяснила свой поступок

Избившая внучку в лифте в Красноярском крае объяснила свой поступок следователям. Видеозапись с допроса опубликовали на YouTube-канале СКР.

— Потеряла управление над собой, я, конечно, её ударила. Два раза или три получилось. Конечно, я в этом раскаиваюсь. Жизнь остановилась уже, — сказала она в ходе допроса.

Увидев скандальное видео в соцсетях, женщина сразу позвонила дочери и рассказала о случившемся. Она полностью признаёт свою вину. По данным СКР, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения, а также о постановке семьи её дочери на профилактический учёт в органах опеки.

По версии следствия, ситуация, которая попала в объектив камеры видеонаблюдения, произошла после того, как женщина с внучкой решила поехать домой, побывав в гостях. Девочка начала капризничать, и бабушка несколько раз ударила её.