Пытался сделать селфи. В Кузбассе 13-летний мальчик погиб, упав с опоры ЛЭП

Подросток погиб, сорвавшись с опоры линии электропередачи в городе Таштаголе Кемеровской области. О трагедии рассказали в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

Выяснилось, что погибший 13-летний мальчик хотел сделать селфи.

— Подросток 2006 года рождения полез фотографироваться на опору ЛЭП и упал, был доставлен в отделение реанимации, где из-за полученных ран, несовместимых с жизнью, скончался, — сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь центра Антон Дужик.

Сотрудники регионального управления СКР выяснили, что погибший вечером 15 июня гулял в компании приятелей и решил сфотографироваться. В поисках удачного кадра он решил залезть на опору. Когда подросток спускался, он задел высоковольтный провод. Друзья мальчика сразу связались с его матерью, та вызвала бригаду скорой помощи. Отмечается, что погибший рос в многодетной семье, на профилактических учётах не состоял.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.