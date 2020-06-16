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Пытался сделать селфи. В Кузбассе 13-летний мальчик погиб, упав с опоры ЛЭП

Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

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Фото © Pixabay

Подросток погиб, сорвавшись с опоры линии электропередачи в городе Таштаголе Кемеровской области. О трагедии рассказали в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

Выяснилось, что погибший 13-летний мальчик хотел сделать селфи.

Подросток 2006 года рождения полез фотографироваться на опору ЛЭП и упал, был доставлен в отделение реанимации, где из-за полученных ран, несовместимых с жизнью, скончался, — сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь центра Антон Дужик.

Сотрудники регионального управления СКР выяснили, что погибший вечером 15 июня гулял в компании приятелей и решил сфотографироваться. В поисках удачного кадра он решил залезть на опору. Когда подросток спускался, он задел высоковольтный провод. Друзья мальчика сразу связались с его матерью, та вызвала бригаду скорой помощи. Отмечается, что погибший рос в многодетной семье, на профилактических учётах не состоял.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Недавно похожий трагический инцидент произошёл на Камчатке, где 11-летний ребёнок самостоятельно залез на вышку электропередачи, после чего зацепился за провода и погиб от удара током.

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