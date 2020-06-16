Соловьёв упрекнул театр "Современник" за слова об устроившем пьяное ДТП Ефремове

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал заявление коллектива театра "Современник", в котором объяснялась причина, по которой коллеги устроившего ДТП в пьяном виде Михаила Ефремова на протяжении недели сохраняли молчание и не комментировали трагедию.

Ранее пресс-служба театра опубликовала официальный комментарий о случившемся, в котором содержались призывы к общественности сохранять великодушие и не впадать в крайность осуждения в ситуации, которая произошла с актёром Ефремовым.

Напомним, 8 июня в центре Москвы артист выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, водитель которого позже скончался в больнице от полученных травм. По словам очевидцев, в момент ДТП Михаил Ефремов был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, до суда он был заключён под домашний арест. Ранее Лайф рассказывал о роковом стечении трагических обстоятельств, из-за которых Михаил Ефремов оказался пьян в тот день.