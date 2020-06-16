В Иркутске из-за коронавируса отменили шествие в честь 75-летия Победы

Торжественные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне отменены в Иркутске из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

— Уже на подписи у губернатора письмо на имя начальника Иркутского гарнизона о том, что 24 июня в связи с ситуацией с коронавирусом торжественных мероприятий не будет, — заявил собеседник агентства.

Также отмечается, что региональные власти решают вопрос о проведении в регионе шествия "Бессмертного полка", которое запланировано на 26 июля.