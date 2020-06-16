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Из-за коронавируса Парад Победы отменили в 13 российских городах

Ранее Дмитрий Песков заявил, что к данному решению власти относятся "с абсолютным пониманием".

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Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса власти 13 городов России решили отказаться от проведения парадов, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которые должны были состояться 24 июня. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что торжественные мероприятия были отменены в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле "с абсолютным пониманием" относятся к таким решениям региональных властей.

Напомним, в Москве на Красной площади уже состоялась первая репетиция Парада Победы. Для участия в нём в столицу прибыла военная техника.

Российский президент Владимир Путин объявил 24 июня выходным днём.

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