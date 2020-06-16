Захарова рассказала о возможности обмена Уилана на Ярошенко или Бута
Дипломат отметила, что для этого необходимы "желание и стремление".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила возможности обмена осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на россиян, которые отбывают наказание в Соединённых Штатах, Виктора Бута или Константина Ярошенко. Об этом она рассказала в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".
По словам дипломата, для такого решения существуют межгосударственные механизмы, если "есть соответствующие стремление и желание".
— Это юридическая сторона, она существует. Дальше мы пока поставим многоточие, — подчеркнула Захарова.
Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". Также у него нашли документы, содержащие гостайну. У Уилана оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании. Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии. В своём последнем слове американец заявил, что намерен обжаловать приговор.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Пола Уилана нельзя считать политическим заложником.
Фото © ТАСС / Щербак Александр