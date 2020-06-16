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Регион
Опубликовано 16 июня 2020, 03:06
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Захарова рассказала о возможности обмена Уилана на Ярошенко или Бута

Дипломат отметила, что для этого необходимы "желание и стремление".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила возможности обмена осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на россиян, которые отбывают наказание в Соединённых Штатах, Виктора Бута или Константина Ярошенко. Об этом она рассказала в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".

По словам дипломата, для такого решения существуют межгосударственные механизмы, если "есть соответствующие стремление и желание".

Это юридическая сторона, она существует. Дальше мы пока поставим многоточие, — подчеркнула Захарова.

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Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". Также у него нашли документы, содержащие гостайну. У Уилана оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании. Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии. В своём последнем слове американец заявил, что намерен обжаловать приговор.

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Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Пола Уилана нельзя считать политическим заложником.

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Фото © ТАСС / Щербак Александр

Иван Косицын
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