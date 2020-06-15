НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

В больнице Петербурга от коронавируса вылечили 103-летнюю пациентку

Медики желают ей и её семье крепкого здоровья.

119

Фото © Павел Кассин / ТАСС

В петербургской Больнице Святого Георгия после прохождения успешного лечения была выписана домой пациентка в возрасте 103 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Валентина Мартыновна проходила лечение в нашем стационаре по поводу новой коронавирусной инфекции, осложнённой двусторонней полисегментарной пневмонией, — отмечается в публикации.

Отмечается, что после улучшения самочувствия пациентка была направлена домой, где находится и сейчас в окружении родных и близких. Персонал медучреждения желает женщине, а также её семье крепкого здоровья и благополучия.

В середине апреля похожая история произошла в Великобритании: 106-летняя жительница Бирмингема Конни Титчен смогла победить коронавирус и покинула больницу под аплодисменты врачей.

Выбор редакции

Loading...