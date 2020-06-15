В больнице Петербурга от коронавируса вылечили 103-летнюю пациентку

В петербургской Больнице Святого Георгия после прохождения успешного лечения была выписана домой пациентка в возрасте 103 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации.

— Валентина Мартыновна проходила лечение в нашем стационаре по поводу новой коронавирусной инфекции, осложнённой двусторонней полисегментарной пневмонией, — отмечается в публикации.

Отмечается, что после улучшения самочувствия пациентка была направлена домой, где находится и сейчас в окружении родных и близких. Персонал медучреждения желает женщине, а также её семье крепкого здоровья и благополучия.