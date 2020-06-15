Число пациентов с коронавирусом в мире превысило 8 миллионов человек

С момента вспышки коронавирусной инфекции во всём мире было подтверждено более восьми миллионов случаев. Такие данные приводит Институт Джонса Хопкинса в США.

Наибольшее число пациентов зарегистрировано в США — свыше двух миллионов, из которых 116 тысяч скончались от заболевания. Второй страной по количеству подтверждённых случаев является Бразилия — 880 тысяч, из которых более 40 тысяч закончились летальным исходом. На третьем месте идёт Россия — более 500 тысяч случаев.