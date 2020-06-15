Аккаунт конкурса "Лидеры России" заблокирован в Twitter

Социальная сеть "Твиттер" заблокировала официальный аккаунт Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".

Отмечается, что при входе в аккаунт появляется надпись: "Действие учётной записи приостановлено. "Твиттер" приостанавливает действие учётных записей, которые нарушают правила социальной сети".

Скриншот © Twitter / @LeadersRussia

Как сообщили РИА "Новости" в администрации конкурса, его организаторы были удивлены данным решением представителей соцсети и уже направили запрос с попыткой выяснить причины блокировки.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян также прокомментировала инцидент.

— "Твиттер" заблокировал "Лидеров России" — один из тысячи с лишним аккаунтов, связанных с Россией, — за пропаганду. Я не понимаю, почему мы это терпим, — написала она на своей странице в "Телеграме".