Экологи из Петербурга создали проект, номинированный на премию от National Geographic

Экопроект, который создали жители Санкт-Петербурга, попал в шорт-лист премии "Я берегу планету" от National Geographic. Об этом рассказала эколог Анастасия Селезнёва в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По её словам, данный проект зарождался с того, что группа экологов предложила совместное сотрудничество владельцу одной из стекольных мастерских города.
Вместе они и запустили данный экопроект, в рамках которого переплавляют стеклянные бутылки в дизайнерские художественные объекты. Авторы утверждают, что таким способом хотят сделать нашу планету чище.
Сообщается, что проект, который станет победителем конкурса от National Geographic, получит приз. Однако, как уверяет сама Селезнёва, для петербургских экологов важнее не награда, а оценка жюри, которая признает важность этого проекта.