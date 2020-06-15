Экологи из Петербурга создали проект, номинированный на премию от National Geographic

Экопроект, который создали жители Санкт-Петербурга, попал в шорт-лист премии "Я берегу планету" от National Geographic. Об этом рассказала эколог Анастасия Селезнёва в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По её словам, данный проект зарождался с того, что группа экологов предложила совместное сотрудничество владельцу одной из стекольных мастерских города.

Вместе они и запустили данный экопроект, в рамках которого переплавляют стеклянные бутылки в дизайнерские художественные объекты. Авторы утверждают, что таким способом хотят сделать нашу планету чище.