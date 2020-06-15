Трамп намерен вывести из Германии половину американских военных

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что планирует сократить количество американских военнослужащих, которые находятся в Германии, до 25 тысяч человек.

— Как вы знаете, Германия просрочила свои платежи в НАТО, — отметил глава государства.

Трамп также добавил, что немецкие власти должны платить не один процент от ВВП, как это они делают сейчас, а два процента. Американский лидер подчеркнул, что войска США тратят много денег в европейской стране.

— Везде, где есть базы, Германия процветает, — рассказал президент Соединённых Штатов.

Дональд Трамп задался вопросом, почему американские власти должны помогать Берлину, если тот не собирается платить. Он заявил, что военный контингент в Германии сократится примерно наполовину, поскольку сейчас в этой стране, по его словам, находится около 50 тысяч американских солдат.

— Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать её от России? Так не годится, — добавил президент.