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Трамп намерен вывести из Германии половину американских военных

Американский лидер объяснил это решение тем, что немецкие власти не финансируют НАТО.

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Фото © Flickr / "Главный редактор"

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что планирует сократить количество американских военнослужащих, которые находятся в Германии, до 25 тысяч человек.

Как вы знаете, Германия просрочила свои платежи в НАТО, — отметил глава государства.

Трамп также добавил, что немецкие власти должны платить не один процент от ВВП, как это они делают сейчас, а два процента. Американский лидер подчеркнул, что войска США тратят много денег в европейской стране.

Везде, где есть базы, Германия процветает, — рассказал президент Соединённых Штатов.

Дональд Трамп задался вопросом, почему американские власти должны помогать Берлину, если тот не собирается платить. Он заявил, что военный контингент в Германии сократится примерно наполовину, поскольку сейчас в этой стране, по его словам, находится около 50 тысяч американских солдат.

Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать её от России? Так не годится, — добавил президент.

Также глава Белого дома в очередной раз назвал Германию "неплательщиком", потому что, по мнению Трампа, немецкие власти должны вносить в бюджет НАТО "миллиарды долларов" за оборону.

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