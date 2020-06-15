У стрелка, открывшего огонь по полицейским в Москве, обнаружили экстремистскую литературу

В ходе обыска в московской квартире, где проживал напавший на сотрудников полиции мужчина, были найдены экстремистские материалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В ходе обыска в квартире мужчины, напавшего на сотрудников ДПС, найдена экстремистская литература, — рассказал собеседник агентства.

По информации СМИ, речь идёт о тетради, в которой Галаев записывал молитвы. В них он просил помощи у высших сил для мести и атаки. Кроме того, в его телефоне был обнаружен ряд видеозаписей с нападениями на сотрудников правоохранительных органов.

— Даруй мне силы. Прошу тебя, дай мне им отомстить за то, что не слушались тебя, творили зло, унижали твоих рабов, — говорится в одной из записей.

Галаев также просил сил, чтобы "уничтожить их", и просил высшие силы сделать его "лучшим воином".

Ранее Лайф сообщал, что стрелком, который ранил двух полицейских, оказался 24-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Он использовал травматический пистолет T12, выстрел из которого может оказаться смертельным для человека.

Напомним, инцидент со стрельбой произошёл днём на Ленинском проспекте. Мужчина, который оказался случайным прохожим, открыл огонь, когда сотрудники ДПС остановили машину такси. Лайф публиковал видео с моментом стрельбы.