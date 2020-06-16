КНДР может вернуть войска на "линию фронта" с Южной Кореей

Решение сейчас находится на рассмотрении правительства страны.

На фоне ухудшения отношений между Пхеньяном и Сеулом власти КНДР заявили о намерении вернуть войска в приграничные с Южной Кореей районы, которые ранее были выведены оттуда по двусторонним соглашениям. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Корейской народной армии.

— Мы хотели бы изучить планы по выдвижению вооружённых сил в демилитаризованные зоны, укреплению линии фронта и принятию мер по дальнейшему укреплению военных границ с Южной Кореей, — приводит текст документа ЦТАК.

Отмечается, что военные специалисты пристально следят за развитием ситуации и готовы обеспечить военными средствами любые действия правительства, чтобы предотвратить иностранные действия. Однако это будет происходить лишь при одобрении правительства и Центральной военной комиссии.