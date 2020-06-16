Адвокат доцента-расчленителя заявил, что видео ссоры Соколова и Ещенко вбросили приближённые к следствию

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Адвокат Александр Почуев, до недавнего времени представлявший интересы бывшего доцента СПбГУ, в беседе с Лайфом заявил, что видеозапись ссоры его подзащитного с Анастасией Ещенко, которая была снята за 40 минут до убийства аспирантки, попала в Сеть с участием людей, у которых есть доступ к материалам следствия.
— Мы считаем это несоблюдением профессиональной тайны. И требуем разобраться, кто обеспечил утечку информации, — сказал он.
Почуев подчёркивает, что качество опубликованного в Сети изображения позволяет предположить, что его источник взял файл непосредственно с телефона и имел к устройству доступ, которого не было у стороны защиты. По его словам, в переданных ему следствием материалах содержалась так называемая экранка — запись, сделанная с экрана.
Напомним, бывший доцент СПбГУ убил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко 8 ноября 2019 года. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. В марте Следственный комитет объявил о завершении расследования резонансного дела. В ходе последнего судебного заседания Соколов заявил о смене адвоката из-за поступающих ему угроз. Тот, в свою очередь, отметил, что клиента "бросать не собирается", ведь договор с ним заключала мать подзащитного, но материалы дела передавать коллеге уже начал.