Адвокат доцента-расчленителя заявил, что видео ссоры Соколова и Ещенко вбросили приближённые к следствию

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Адвокат Александр Почуев, до недавнего времени представлявший интересы бывшего доцента СПбГУ, в беседе с Лайфом заявил, что видеозапись ссоры его подзащитного с Анастасией Ещенко, которая была снята за 40 минут до убийства аспирантки, попала в Сеть с участием людей, у которых есть доступ к материалам следствия.

— Мы считаем это несоблюдением профессиональной тайны. И требуем разобраться, кто обеспечил утечку информации, — сказал он.

Почуев подчёркивает, что качество опубликованного в Сети изображения позволяет предположить, что его источник взял файл непосредственно с телефона и имел к устройству доступ, которого не было у стороны защиты. По его словам, в переданных ему следствием материалах содержалась так называемая экранка — запись, сделанная с экрана.