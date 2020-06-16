НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Премьер-министр Киргизии ушёл в отставку на фоне коррупционного скандала

Перед этим чиновник ушёл в отпуск, чтобы не мешать расследованию.

582

Фото © Пресс-служба Правительства Киргизии

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на фоне коррупционного скандала подал заявление об отставке, президент страны Сооронбай Жээнбеков его решение принял. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Я уже говорил и ещё раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. Уверен, что следствие расставит всё по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона, — говорится в обращении Абылгазиева.

Он отмечает, что в сложившейся в условиях распространения коронавируса ситуации правительству необходимо полное доверие со стороны граждан, а тот факт, что он является фигурантом уголовного дела, этому не способствует. В этой связи он решил сложить полномочия.

Вместе с ним покинут посты первый вице-министр, вице-премьер-министры и ещё ряд членов правительства. Они продолжат выполнение своих обязанностей, пока не будет сформировано новое правительство.

Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке правительства республики.

Выбор редакции

Loading...