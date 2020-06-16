Премьер-министр Киргизии ушёл в отставку на фоне коррупционного скандала

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на фоне коррупционного скандала подал заявление об отставке, президент страны Сооронбай Жээнбеков его решение принял. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

— Я уже говорил и ещё раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. Уверен, что следствие расставит всё по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона, — говорится в обращении Абылгазиева.

Он отмечает, что в сложившейся в условиях распространения коронавируса ситуации правительству необходимо полное доверие со стороны граждан, а тот факт, что он является фигурантом уголовного дела, этому не способствует. В этой связи он решил сложить полномочия.

Вместе с ним покинут посты первый вице-министр, вице-премьер-министры и ещё ряд членов правительства. Они продолжат выполнение своих обязанностей, пока не будет сформировано новое правительство.