Глава Instagram заявил, что будет бороться с расовым неравенством в соцсети

Руководитель компании Instagram Адам Моссери заявил, что в ближайшее время его подчинённые изучат проблемы, с которыми сталкиваются темнокожие пользователи, и примут необходимые меры. Заявление опубликовано на официальном сайте соцсети.

— Любая работа по устранению неравенства, с которым сталкиваются темнокожие, должна начинаться с конкретных проблем безопасности, с которыми они сталкиваются ежедневно — как на платформе, так и за её пределами, — говорится в сообщении.

В частности, планируется усовершенствовать систему подтверждения аккаунтов, которая, по его словам, нередко подвергается критике, и улучшить механизмы фильтрации и распространения публикаций пользователей. Моссери подчеркнул, что эта работа займёт некоторое время.