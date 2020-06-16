Губернатор Красноярского края заявил, что критический этап ликвидации ЧС в Норильске пройден

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что критический этап ликвидации последствий ЧС после разлива нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 в Норильске пройден.

— Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что важный критический момент в ликвидации аварии уже пройден, ситуация взята под контроль, и то, что мы здесь видели спустя три-пять дней [после инцидента] ... и то, что сейчас, — это две большие разницы, — отметил Усс.

Он также сообщил, что на месте ЧС в Норильске ведётся постоянный экологический мониторинг. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на месте разлива топлива за весь период работ собрано более 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси.

— По береговой линии при помощи специального сорбента осуществляется зачистка загрязнённого грунта, где нет возможности его собрать и вывезти на хранение в промышленный отвал, и с нарастающим итогом обработано 63 100 кв. метров территории, — добавили в ведомстве.