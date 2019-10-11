Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мёртвой

87

Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Саратовской области

Пропавшую в Саратове девятилетнюю Лизу Киселёву нашли в гаражах мёртвой. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве ребёнка. Об этом сообщает портал "ЧП Саратов".

В настоящее время на месте работают медики, полиция и сотрудники СУ СКР по региону. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Официального подтверждения от правоохранительных органов пока не поступало.

Напомним, 9 октября в Саратове девятилетняя Лиза рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Девочку искали более тысячи горожан.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×