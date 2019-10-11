Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мёртвой

Пропавшую в Саратове девятилетнюю Лизу Киселёву нашли в гаражах мёртвой. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве ребёнка. Об этом сообщает портал "ЧП Саратов".
В настоящее время на месте работают медики, полиция и сотрудники СУ СКР по региону. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Официального подтверждения от правоохранительных органов пока не поступало.
Напомним, 9 октября в Саратове девятилетняя Лиза рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Девочку искали более тысячи горожан.
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