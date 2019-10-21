СК предъявил обвинение задержанному за убийство 9-летней Лизы в Саратове

Михаил Туватин, который ранее уже отсидел четыре срока, полностью признал свою вину и рассказал все обстоятельства произошедшего.

СК РФ предъявил обвинение 35-летнему Михаилу Туватину, задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове, сообщает пресс-служба ведомства.

— Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью. В ходе проведения проверки показаний на месте он рассказал об обстоятельствах произошедшего, — говорится в сообщении.

Следствие продолжается, проводятся судебные экспертизы.

Напомним, девятого октября в Саратове девятилетняя девочка ушла в школу, где так и не появилась. Её больше суток искали всем городом, после чего тело ребёнка нашли в гаражах. По подозрению в убийстве задержали 33-летнего Михаила Туватина, который ранее уже был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он признался в убийстве и раскаялся.