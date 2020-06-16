В WhatsApp появилась функция денежных переводов

Американская компания Facebook запустила сервис электронных платежей на платформе приложения WhatsApp. Об этом в посте сообщил американский программист и предприниматель Марк Цукерберг.
Пока оценить новые возможности мессенджера могут лишь жители Бразилии. Отмечается, что отправка и получение денежных переводов теперь станут такими же простыми действиями, как пересылка фотографий.
— Мы также даём возможность малым предприятиям осуществлять продажи прямо в WhatsApp, — подчеркнул Цукерберг.
Ранее сообщалось, что разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию поиска сообщений по дате. Абоненты смогут выбирать дату отправки или получения записи с помощью значка календаря в режиме поиска.