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В WhatsApp появилась функция денежных переводов

Пока оценить новые возможности мессенджера могут лишь жители Бразилии.

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Фото © Pexels

Американская компания Facebook запустила сервис электронных платежей на платформе приложения WhatsApp. Об этом в посте сообщил американский программист и предприниматель Марк Цукерберг.

Пока оценить новые возможности мессенджера могут лишь жители Бразилии. Отмечается, что отправка и получение денежных переводов теперь станут такими же простыми действиями, как пересылка фотографий.

Мы также даём возможность малым предприятиям осуществлять продажи прямо в WhatsApp, — подчеркнул Цукерберг.

Ранее сообщалось, что разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию поиска сообщений по дате. Абоненты смогут выбирать дату отправки или получения записи с помощью значка календаря в режиме поиска.

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