В WhatsApp появилась функция денежных переводов

Американская компания Facebook запустила сервис электронных платежей на платформе приложения WhatsApp. Об этом в посте сообщил американский программист и предприниматель Марк Цукерберг.

Пока оценить новые возможности мессенджера могут лишь жители Бразилии. Отмечается, что отправка и получение денежных переводов теперь станут такими же простыми действиями, как пересылка фотографий.

— Мы также даём возможность малым предприятиям осуществлять продажи прямо в WhatsApp, — подчеркнул Цукерберг.