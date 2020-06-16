Сенатор предложил сократить новогодние праздники в 2021 году до трёх дней

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году. Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА "Новости".
Такая инициатива предложена в целях компенсации количества нерабочих дней из-за пандемии коронавируса для поддержания экономики предприятий и организаций. Согласно документу, выйти на работу россияне должны будут уже 4 января, при этом 7-е число этого месяца остаётся выходным днём.
Отмечается, что предлагаемые изменения будут действовать только в 2021 году.
А в ближайшее время россиян ожидают два дополнительных выходных дня — 24 июня и 1 июля. В первую дату пройдёт Парад Победы в честь 75-летия победы в ВОВ, а также праздничный салют. А на первый день июля назначено общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ.