В Дагестане уладили инцидент с гражданами Азербайджана, требовавшими пропустить их на родину

Исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев сообщил, что местным властям удалось стабилизировать ситуацию с гражданами Азербайджана, которые требовали пропустить их через границу на родину. Об этом сообщает ТАСС.

— На данный момент конфликт урегулирован, ситуация под контролем властей, общественный порядок не нарушен, — рассказал он.

Отмечается, что в ходе инцидента пострадали четверо правоохранителей, их уже доставили в больницу. Нарушителей задержали и отправили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером граждане Азербайджана, которые живут в пунктах временного размещения из-за того, что не успели вернуться на родину до закрытия границ из-за эпидемии коронавируса, получили список из 120 человек, которым разрешили вернуться в свою страну при организации очередного спецкоридора через таможенный пункт пропуска Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе в Дагестане.